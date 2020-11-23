“Ліверпуль” завдав розгромної поразки супернику “Зорі” по Лізі Європи

У цьому поєдинку м’ячі залітали тільки у ворота “Лестера”. В активі господарів голами відзначилися Дієго Жота, Роберто Фірміно, а також автогол Еванса — 3:0.

Примітно, що підопічні Юргена Клоппа набрали 20 очок і піднялися на 2-е місце в турнірній таблиці АПЛ, лише за додатковими показниками поступаючись лондонському “Тоттенхему”. “Лисиці” (18), які змагатимуться з “Зорею” в Лізі Європи, опустилися на 4-е місце.

Відзначимо також перемогу “Вест Хема” над “Шеффілдом” (1:0). Андрія Ярмоленко був відсутнім у заявці переможців.