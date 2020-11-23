"Ливерпуль" нанес разгромное поражение сопернику "Зари" по Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Завершился матч 9-го тура АПЛ между “Ливерпулем” и “Лестер Сити”, который прошел в Ливерпуле на стадионе “Энфилд”, передает УНН.
В этом поединке мячи залетали только в ворота “Лестера”. В активе хозяев голами отметились Диего Жота, Фирмино, а также автогол Эванса — 3:0.
Примечательно, что подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому “Тоттенхэму”. “Лисы” (18), которые сразятся с “Зарей” в Лиге Европы, опустились на четвертое место.
Отметим также победу “Вест Хэма” над “Шеффилдом” (1:0). Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке победителей.