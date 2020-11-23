"Ливерпуль" нанес разгромное поражение сопернику "Зари" по Лиге Европы

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Завершился матч 9-го тура АПЛ между “Ливерпулем” и “Лестер Сити”, который прошел в Ливерпуле на стадионе “Энфилд”, передает УНН.

В этом поединке мячи залетали только в ворота “Лестера”. В активе хозяев голами отметились Диего Жота, Фирмино, а также автогол Эванса — 3:0.

Примечательно, что подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая лондонскому “Тоттенхэму”. “Лисы” (18), которые сразятся с “Зарей” в Лиге Европы, опустились на четвертое место.

Отметим также победу “Вест Хэма” над “Шеффилдом” (1:0). Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке победителей.

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