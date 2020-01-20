"Ліверпуль" у грі з "МЮ" завоював 21 першу перемогу поспіль в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У центральному матчі 23-го туру Англійської прем'єр-ліги лідер змагань "Ліверпуль" обіграв на своєму полі "Манчестер Юнайтед", інформує УНН.
Гол на 14 хвилині у виконанні Ван Дейка головою допоміг мерсисайдцям довгий час тримати перевагу в один м'яч. У компенсований час Салах втік в швидкому нападі від оборонців та вдруге засмутив воротаря "червоних" дияволів" – 2:0.
Таким чином, команда Клоппа набрала 64 очки і є беззаперечним лідером з матчем у запасі. "МЮ" з 34 балами тільки 5-й.
Додамо, що у наступному турі "Ліверпуль" зіграє в гостях у "Вулверхемптона", а "Манчестер Юнайтед" під час домашнього поєдинку поміряється силами з "Бернлі".