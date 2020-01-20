"Ливерпуль" в игре с "МЮ" завоевал 21 первую победу подряд в АПЛ

Гол на 14 минуте в исполнении Ван Дейка головой помог мерсисайдцам долгое время держать преимущество в один мяч. В компенсированное время Салах убежал в быстром нападении от защитников и второй раз огорчил вратаря "красных" дьяволов "- 2: 0.

Таким образом, команда Клоппа набрала 64 очка и является безоговорочным лидером с матчем в запасе. "МЮ" с 34 баллами только 5-й.

Добавим, что в следующем туре "Ливерпуль" сыграет в гостях у "Вулверхэмптона", а "Манчестер Юнайтед" во время домашнего поединка померится силами с "Бернли".