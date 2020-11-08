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"Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" звели внічию очний поєдинок

Київ • УНН

 • 10736 перегляди

КИЇВ. 9 листопад. УНН. У центральній баталії 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома приймав "Ліверпуль", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

На старті баталії нападник "Ліверпулю" Мохамед Салах відзначився з пенальті, яке заробив Садіо Мане. Проте вирівняти становище у матчі для "міщан" зумів Габріель Жезус, який забив з передачі Де Брюйне – 1:1.

Зауважимо, Де Брюйне міг принести перемогу клубу з Манчестера, але не потрапив у рамку воріт ударом з пенальті.
Українець Олександр Зінченко провів увесь поєдинок у запасі.

Крім того додамо, "Ліверпуль" набрав 17 балів – 3 сходинка, "МС" із 12 балами замикає топ-10.

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