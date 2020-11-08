"Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" звели внічию очний поєдинок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. У центральній баталії 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома приймав "Ліверпуль", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
На старті баталії нападник "Ліверпулю" Мохамед Салах відзначився з пенальті, яке заробив Садіо Мане. Проте вирівняти становище у матчі для "міщан" зумів Габріель Жезус, який забив з передачі Де Брюйне – 1:1.
Зауважимо, Де Брюйне міг принести перемогу клубу з Манчестера, але не потрапив у рамку воріт ударом з пенальті.
Українець Олександр Зінченко провів увесь поєдинок у запасі.
Крім того додамо, "Ліверпуль" набрав 17 балів – 3 сходинка, "МС" із 12 балами замикає топ-10.