"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" свели вничью очный поединок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В центральной баталии 8-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома принимал "Ливерпуль", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
На старте баталии нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах отличился с пенальти, который заработал Садио Мане. Однако выровнять положение в матче для “горожан” сумел Габриэль Жезус, который забил с передачи Где Брюйне — 1:1.
Заметим, где Брюйне мог принести победу клуба из Манчестера, но не попал в створ ворот ударом с пенальти.
Украинец Александр Зинченко провел весь поединок в запасе.
Кроме того добавим, “Ливерпуль” набрал 17 баллов — 3 ступень, “МС” с 12 баллами замыкает топ-10.