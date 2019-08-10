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"Ліверпуль" став переможцем матчу-відкриття АПЛ

"Ліверпуль" став переможцем матчу-відкриття АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У матчі першого туру чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" на "Енфілді" розгромив "Норвіч Сіті", повідомляє УНН.

За підсумками першої половини віце-чемпіон країни зняв питання щодо переможця протистояння. Голами відзначилися Салах, Ван Дейк, Орігі та автогол у Хенлі.

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По перерві гості зуміли забити тільки гол-престижу. Пуккі забив на 64 хвилині – 4:1.

Зазначимо, у другому турі "мерсисайдці" продовжать чемпіонат грою в гостях із "Саутгемптоном".

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