"Ливерпуль" стал победителем матча-открытия АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В матче первого тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил "Норвич Сити", сообщает УНН.
По итогам первой половины вице-чемпион страны снял вопрос о победителе противостояния. Голами отметились Салах, Ван Дейк, Ориги и автогол в Хенли.
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После перерыва гости сумели забить только гол-престижа. Пукки забил 64 минуте - 4:1.
Отметим, во втором туре "мерсисайдцы" продолжат чемпионат игрой в гостях с "Саутгемптоном".