Литва знову планує зробити маски обов'язковими в приміщеннях

Деталі

У зареєстрованому МВС Литви документі сказано, що епідеміологічна ситуація в країні залишається несприятливою через поширення штамму "Дельта".

"Тому необхідно вжити додаткових заходів з управління ситуацією з COVID-19. Зараз імунітет від COVID-19 є у (щеплених або перехворілих) 67,7% громадян, однак цього недостатньо для управління ситуацією", - сказано в документі.

Маски повинні носити всі громадяни, старші 6 років. Ті люди, які в силу стану здоров'я не можуть носити маски, повинні надягати захисні щитки. Маски не потрібні під час занять спортом або під час надання процедур, які не можна надати людині в масці.

"Однак істотною мірою захисту залишається вакцинація", - сказав міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс.

З 1 жовтня як приватному, так і державному сектору рекомендується ввести віддалену роботу.

Доповнення

Минулого тижня Литва перейшла в найгіршу "чорну" зону по системі класифікації пандемії. Остання офіційна статистика станом на вівторок свідчить, що рівень зараження коронавірусом протягом 14 днів в країні зріс до 634,7 випадків на 100 тисяч осіб.

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