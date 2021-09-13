У Литві почали діяти жорсткі обмеження для осіб, які не вакциновані від COVID-19: деталі

Деталі

Згідно з рішенням Кабміну, прийнятому 11 серпня, особи, які не отримали так званий паспорт можливостей, з понеділка не зможуть відвідувати торгові центри, площа яких складає більше 1,5 тис. кв. м, усі непродовольчі магазини. Їм не буде надаватися ряд послуг, в тому числі закритий вхід в установи громадського харчування, на публічні заходи. Невакциновані можуть бути відсторонені від роботи, якщо роботодавець вирішив, що всі члени трудового колективу повинні мати паспорт можливостей.

Цей документ (введений у липні) в електронному або паперовому варіанті може бути виданий щепленим, а також перехворілим, якщо медичний тест покаже достатню кількість антитіл. Ті, хто не бажає робити щеплення, може отримати це свідоцтво, пройшовши тест на коронавірус. У державних пунктах його більше для таких осіб не роблять. У приватних лабораторіях це коштує від 22 до 60 євро. Тест, однак, вважається дійсним протягом 48 годин, тому проходити його доведеться з урахуванням цього тимчасового інтервалу регулярно.

Спочатку уряд мав намір заборонити невакцинованим громадянам користуватися громадським транспортом і відвідувати медичні установи, за винятком випадків, коли необхідна екстрена лікарська допомога. Однак ці заходи не були прийняті. Як зазначила радниця президента Литви Ірена Сегаловічене, надання базових послуг повинно бути гарантовано і без паспорта можливостей.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Литві зафіксували 306 558 випадків захворювання, жертвами стали 4 655 осіб.