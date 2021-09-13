В Литве начали действовать жесткие ограничения для лиц, не вакцинированных от COVID-19: детали

Детали

Согласно решению кабмина, принятому 11 августа, лица, не получившие так называемый паспорт возможностей, с понедельника не смогут посещать торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, все непродовольственные магазины. Им не будет предоставляться ряд услуг, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия. Непривившиеся могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь паспорт возможностей.

Этот документ (введен в июле) в электронном или бумажном варианте может быть выдан привившимся, а также переболевшим, если медицинский тест покажет достаточное количество антител. Те, кто не желает делать прививку, может получить это свидетельство, пройдя тест на коронавирус. В государственных пунктах его больше для таких лиц не делают. В частных лабораториях это стоит от 22 до 60 евро. Тест, однако, считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется с учетом этого временного интервала регулярно.

Первоначально правительство намеревалось запретить невакцинированным гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения, за исключением случаев, когда необходима экстренная врачебная помощь. Однако эти меры не были приняты. Как отметила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, предоставление базовых услуг должно быть гарантировано и без паспорта возможностей.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Литве зафиксировали 306 558 случаев заболевания, жертвами стали 4 655 человек.