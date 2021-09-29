Литва снова планирует сделать маски обязательными в помещениях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Правительство Литвы в среду решило усилить действующие правила. С 1 октября 2021 года ношение масок в помещениях станет обязательным даже для тех, у кого есть "паспорт возможностей". Кроме того, с 1 октября рекомендуется переход на удаленную работу. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
В зарегистрированном МВД Литвы документе сказано, что эпидемиологическая ситуация в стране остается неблагоприятной из-за распространения штамма "Дельта".
"Поэтому необходимо принять дополнительные меры по управлению ситуацией с COVID-19. Сейчас иммунитет от COVID-19 у (привитых или переболевших) 67,7% граждан, однако этого недостаточно для управления ситуацией", - говорится в документе.
Маски должны носить все граждане старше 6 лет. Те люди, которые в силу состояния здоровья не могут носить маски, должны надевать защитные щитки. Маски не нужны во время занятий спортом или при предоставлении процедур, которые нельзя сделать человеку в маске.
"Однако существенной степенью защиты остается вакцинация", - сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
С 1 октября как частному, так и государственному сектору рекомендуется ввести удаленную работу.
Дополнение
На прошлой неделе Литва перешла в худшую "черную" зону по системе классификации пандемии. Последняя официальная статистика по состоянию на вторник свидетельствует, что уровень заражения коронавирусом в течение 14 дней в стране вырос до 634,7 случаев на 100 тысяч человек.
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