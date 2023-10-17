Литва відремонтує танки Leopard, привезені з бойових дій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Литва спільно з німецьким оборонно-промисловим комплексом відремонтує танки Leopard, привезені з бойових дій в Україні. Про це повідомили у пресслужбі литовської армії, передає УНН.
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Як зазначили у литовському відомстві, після відновлення танків, вони повернуться на поле бою в Україну.
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"Виконання таких реальних завдань дозволяє нам тренувати, підтримувати боєготовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і постійну підтримку України", — йдеться у повідомленні.
Доповнення
У пресслужбі литовської армії розповіли, що Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, що були залучені у бойових діях в Україні.
Окрім того, група з 18 механіків української армії пройшла підготовку з ремонту гаубиць.
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