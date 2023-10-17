Литва отремонтирует танки Leopard, привезенные с боевых действий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Литва совместно с немецким оборонно-промышленным комплексом отремонтирует танки Leopard, привезенные с боевых действий в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе литовской армии, передает УНН.
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Как отметили в литовском ведомстве, после восстановления танков, они вернутся на поле боя в Украину.
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"Выполнение таких реальных задач позволяет нам тренировать, поддерживать боеготовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и постоянную поддержку Украины", — говорится в сообщении.
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В пресс-службе литовской армии рассказали, что Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были задействованы в боевых действиях в Украине.
Кроме того, группа из 18 механиков украинской армии прошла подготовку по ремонту гаубиц.
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