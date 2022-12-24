Литва виділяє 40 мільйонів євро на військову допомогу для України наступного року - міністр оборони

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“На наступний рік запланована допомога становить близько 40 мільйонів євро. Планується закупівля нової техніки та іншого обладнання, що виробляється в Литві та якого потребують українці. Не виключаю, що в межах модернізації литовської армії ми зможемо передати й певне озброєння”, — зазначив Анушаускас.

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Він додав, що надана допомога включає системи ППО, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, а також броньовані машини та гаубиці, зокрема 62 бронетранспортери М113.

Також Литва передала Україні багато зброї радянського зразка.

“Українці кажуть... це саме те, що було необхідно. Особливо на початковому етапі, ми були взагалі першими, від кого вони отримали допомогу. Ми направили допомогу в Україну вже на другий день після початку війни”, — сказав Анушаускас.

Наразі Литва продовжує підготовку українських військових.

У тренувальних центрах країни пройшли навчання близько 400 українських військових фахівців, і ця робота триватиме.

В оборонному відомстві Литви зазначили: “Ми готові продовжувати навчання українських військовослужбовців та інструкторів у Литві й наступного року. Це включає курси операторів протитанкових засобів, військових інженерів, розмінування, РХБ-захисту, підготовки фахівців із обслуговування та ремонту БТР М113, а також курси інформаційних операцій та кібернетичного захисту”.

Також Литва братиме участь у Військовій допоміжній місії ЄС, навчальні центри якої розгорнуто на території кількох держав.

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