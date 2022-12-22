Литва заборонить росіянам та білорусам носити вогнепальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Громадянам росії та білорусі, які перебувають у Литві, забороняється мати вогнепальну зброю відповідно до нового закону, ухваленого парламентом у Вільнюсі. Про це пише Delfi, інформує УНН.
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Новий закон, який набуде чинності з 1 квітня наступного року, спрямований на недопущення формування збройних формувань, що протистоять владі, у разі заворушень у країні, що межує з білоруссю і російським ексклавом Калінінград.
Згідно з поданою до парламенту інформацією, наразі дозволи на зберігання або носіння зброї мають 294 громадяни росії та 46 громадян білорусі.
Щойно закон набуде чинності, вони матимуть рік, щоб продати зброю або здати її в поліцію. Дозволи підлягають відкликанню.
Додамо
На початку грудня у Вільнюсі було демонтовано пам'ятник радянським воїнам, які загинули під час звільнення Литви від німецько-фашистських загарбників у 1944 році. Раніше в Мін'юсті Литви зазначали, що буде демонтовано лише шість стел із зображенням солдатів, а меморіал та могили залишаться.