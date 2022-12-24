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Литва выделяет 40 миллионов евро на военную помощь для Украины в следующем году – министр обороны

Литва выделяет 40 миллионов евро на военную помощь для Украины в следующем году – министр обороны

Киев • УНН

 • 601261 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Литва предоставила нашей стране военную помощь на 283 млн евро. В следующем году эта сумма вырастет еще на 40 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

“На следующий год запланированная помощь составляет около 40 миллионов евро. Планируется закупка новой техники и другого оборудования, которое производится в Литве и в котором нуждаются украинцы. Не исключаю, что в пределах модернизации литовской армии мы сможем передать и определенное вооружение”, — отметил Анушаускас.

Детали

Он добавил, что оказанная помощь включает системы ПВО, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, а также бронированные машины и гаубицы, в том числе 62 бронетранспортеры М113.

Также Литва передала Украине много оружия советского образца.

“Украинцы говорят... это именно то, что было необходимо. Особенно на начальном этапе, мы были вообще первыми, от кого они получили помощь. Мы направили помощь в Украину уже на второй день после начала войны”, — сказал Анушаускас.

В настоящее время Литва продолжает подготовку украинских военных.

В тренировочных центрах страны прошли обучение около 400 украинских военных специалистов, и эта работа будет продолжаться.

В оборонном ведомстве Литвы отметили: “Мы готовы продолжать обучение украинских военнослужащих и инструкторов в Литве и в следующем году. Это включает курсы операторов противотанковых средств, военных инженеров, разминирования, РХБ-защиты, подготовки специалистов по обслуживанию и ремонта БТР М113, а также курсы информационных операций и кибернетической защиты”.

Также Литва будет участвовать в Военной вспомогательной миссии ЕС, учебные центры которой развернуты на территории нескольких государств.

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