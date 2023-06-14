Литва виділить 6 млн євро на придбання засобів ППО для України

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44399 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39456 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44700 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113475 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179847 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196284 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144039 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25775 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44410 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196285 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248598 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 406 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 668 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19182 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24063 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40106 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Литва виділить 6 млн євро на придбання засобів ППО для України

Київ • УНН

 • 976018 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Литва та її союзники придбають засоби ППО України за 107,5 млн. Про це йдеться у заяві міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, передає УНН із посиланням на Delfi.

Литва виділить 6 млн євро на придбання засобів ППО для України

Цитата

"Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією купує засоби ППО України на 107,5 млн євро. Внесок Литви - 6 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, Литва постійно знаходить різні способи підтримки України.

"Засоби протиповітряної оборони, придбані сімома країнами, посилять здатність України захищати критичну інфраструктуру, цивільне населення та військовий персонал", – додав міністр.

За даними Міноборони, закупівля засобів ППО для України є першим із п’яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України (IFU). Сім країн-союзниць і партнерів зібрали майже 608 мільйонів євро для цього фонду, яким керує Велика Британія. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нідерландах заявили, що розпочнуть навчання українців на F-16 найближчими місяцями

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31