Литва виділить 6 млн євро на придбання засобів ППО для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Литва та її союзники придбають засоби ППО України за 107,5 млн. Про це йдеться у заяві міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, передає УНН із посиланням на Delfi.
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"Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією купує засоби ППО України на 107,5 млн євро. Внесок Литви - 6 млн євро", - йдеться у повідомленні.
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За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, Литва постійно знаходить різні способи підтримки України.
"Засоби протиповітряної оборони, придбані сімома країнами, посилять здатність України захищати критичну інфраструктуру, цивільне населення та військовий персонал", – додав міністр.
За даними Міноборони, закупівля засобів ППО для України є першим із п’яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України (IFU). Сім країн-союзниць і партнерів зібрали майже 608 мільйонів євро для цього фонду, яким керує Велика Британія.
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