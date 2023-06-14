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Литва выделит 6 млн евро на приобретение средств ПВО для Украины

Киев • УНН

 • 976018 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Литва и ее союзники приобретут средства ПВО Украины за 107,5 млн. Об этом говорится в заявлении министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Литва выделит 6 млн евро на приобретение средств ПВО для Украины

Цитата

"Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией покупает средства ПВО Украины на 107,5 млн евро. Вклад Литвы - 6 млн евро", - говорится в сообщении.

Добавим

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва постоянно находит различные способы поддержки Украины.

"Средства противовоздушной обороны, приобретенные семью странами, усилят способность Украины защищать критическую инфраструктуру, гражданское население и военный персонал", – добавил министр.

По данным Минобороны, закупка средств ПВО для Украины является первым из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины (IFU). Семь стран-союзниц и партнеров собрали почти 608 миллионов евро для этого фонда, которым руководит Великобритания. 

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