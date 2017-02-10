Литва сьогодні отримає американські танки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У четвер в Литву доставляють 10 американських танків Abrams, передає УНН з посиланням на Delfi.
Як зазначається, також Литва отримає п'ять бойових машин піхоти Bradley, позашляховики і вантажівки.
Техніка прибуває з Польщі, де цього року була дислокована американська бригада. Весь персонал важкої роти і логістики в Литву приїхав цього тижня.
Всього в новій зміні буде 120 військовослужбовців. Американські військові візьмуть участь в навчаннях з литовськими військовими і розміщеними в Литві військовими союзників.
США регулярно дислокує в Литві, Латвії, Естонії з 2014 року по роті військових, це реакція на дії РФ щодо України.
Нагадаємо, танки від Вашингтона, після їх використання у спільних американсько-польських військових навчаннях, мали отримати Латвія, Естонія та Литва.