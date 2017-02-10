Литва сегодня получит американские танки

Как отмечается, также Литва получит пять боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики.

Техника прибывает из Польши, где в этом году была дислоцирована американская бригада. Весь персонал тяжелой роты и логистики в Литву приехал на этой неделе.

Всего в новой смене будет 120 военнослужащих. Американские военные примут участие в учениях с литовскими военными и размещенными в Литве военными союзниками.

США регулярно дислоцируют в Литве, Латвии, Эстонии с 2014 года по роте военных, это реакция на действия РФ в отношении Украины.

Напомним, танки от Вашингтона, после их использования в совместных американо-польских военных учениях, должны были получить Латвия, Эстония и Литва.