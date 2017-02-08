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Литва посилить підтримку України у боротьбі проти російської агресії – посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Литва уважно слідкує за подіями в Україні. Зовнішня політика і пріоритети Литовської Республіки по відношенню України не лише будуть незмінними, а й посилиться підтримка захисту країни. Про це під час брифінгу повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський, передає УНН.

Литва посилить підтримку України у боротьбі проти російської агресії – посол

“Безперечно Литва уважно слідкує за подіями в Україні. І зайвим доказом того є прийняття нової стратегії національної безпеки щойно обраним сеймом Литви. Важливим в контексті підтримки України є той факт, що наприкінці минулого року, коли був обраний новий парламент, власне, він один з перших зробив заяву на підтримку України. Чітко висловившись про те, що зовнішня політика і пріоритети Литовської Республіки по відношенню України, не лише будуть незмінними, а й посилиться підтримка захисту країни”, — додав він.

Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський розповів, що на одному з останніх засідань комітету з міжнародних справ литовського парламенту було прийнято резолюцію на підтримку тих, кого утримують на окупованій території Донбасу та політв’язнів на території Росії.

“Останнє засідання, яке відбулось минулої п’ятниці комітету з міжнародних справ литовського парламенту... обговорювалась ситуація в Україні, останні події, свідками яких ми всі були. І на загал питання тих політв’язнів, які знаходяться в Росії, тих затриманих заручників, які утримуються бойовиками на Донбасі. Виразним доказом партнерства було прийняття резолюції на підтримку всіх тих, кого утримують. Із закликом до Росії поважати і міжнародне право і права людини”, — повідомив В.Яценківський.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, бо немає причин їх переглядати чи знімати.

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