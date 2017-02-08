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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва усилит поддержку Украины в борьбе против российской агрессии - посол

Киев • УНН

 • 8149 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Литва внимательно следит за событиями в Украине. Внешняя политика и приоритеты Литовской Республики по отношению Украины не только будут неизменными, но и усилится поддержка защиты страны. Об этом во время брифинга сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский, передает УНН.

Литва усилит поддержку Украины в борьбе против российской агрессии - посол

"Безусловно Литва внимательно следит за событиями в Украине. И лишним доказательством этого является принятие новой стратегии национальной безопасности только избранным сеймом Литвы. Важным в контексте поддержки Украиной является тот факт, что в конце прошлого года, когда был избран новый парламент, собственно, он один из первых сделал заявление в поддержку Украины. Четко высказавшись о том, что внешняя политика и приоритеты Литовской Республики по отношению Украине, не только будут неизменными, но и усилится поддержка защиты страны", - добавил он.

Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский рассказал, что на одном из последних заседаний комитета по международным делам литовского парламента была принята резолюция в поддержку тех, кого удерживают на оккупированной территории Донбасса и политзаключенных на территории России.

"Последнее заседание, которое состоялось в прошлую пятницу комитета по международным делам литовского парламента... обсуждалась ситуация в Украине, последние события, свидетелями которых мы все были. И в целом вопрос тех политзаключенных, которые находятся в России, тех задержанных заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе. Выразительным доказательством партнерства было принятие резолюции в поддержку всех тех, кого удерживают. С призывом к России уважать и международное право и права человека", - сообщил В.Яценкивский.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, потому что нет причин их пересматривать или снимать.

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