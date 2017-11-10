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Литва надасть Україні обладнання для відновлення трансляцій на Донбасі

Литва надасть Україні обладнання для відновлення трансляцій на Донбасі

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд Литви в середу прийняв рішення передати Україні сім цифрових наземних телепередавачів для відновлення трансляцій український програм в Донецькій області, передає УНН з посиланням на Delfi.

"Україна - важливий партнер Європи. Ми небайдужі до потреб країни та її регіонів. Затверджений сьогодні проект є ще одним конкретним жестом в плані допомоги і доброї волі з боку Литви по відношенню до українців", - сказав прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс.

Україні буде надано сім телепередавачів малої потужності загальною вартістю 33,5 тис. євро, повідомили в литовських ЗМІ. Передачу обладнання було ініційовано Міністерством транспорту та комунікацій Литви.

Зазначимо, що в липні адміністрація Донецької області звернулася до Литви з проханням допомогти у відновленні трансляцій телебачення і радіо в регіоні.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив у четвер, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.

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