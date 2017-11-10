Литва надасть Україні обладнання для відновлення трансляцій на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд Литви в середу прийняв рішення передати Україні сім цифрових наземних телепередавачів для відновлення трансляцій український програм в Донецькій області, передає УНН з посиланням на Delfi.
"Україна - важливий партнер Європи. Ми небайдужі до потреб країни та її регіонів. Затверджений сьогодні проект є ще одним конкретним жестом в плані допомоги і доброї волі з боку Литви по відношенню до українців", - сказав прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс.
Україні буде надано сім телепередавачів малої потужності загальною вартістю 33,5 тис. євро, повідомили в литовських ЗМІ. Передачу обладнання було ініційовано Міністерством транспорту та комунікацій Литви.
Зазначимо, що в липні адміністрація Донецької області звернулася до Литви з проханням допомогти у відновленні трансляцій телебачення і радіо в регіоні.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив у четвер, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.