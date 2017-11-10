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Литва предоставит Украине оборудование для восстановления трансляций на Донбассе

Литва предоставит Украине оборудование для восстановления трансляций на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9558 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство Литвы в среду принял решение передать Украине семь цифровых наземных телевизионных передатчиков для восстановления трансляций украинских программ в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на Delfi.

"Украина - важный партнер Европы. Мы неравнодушны к нуждам страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект является еще одним конкретным жестом в плане помощи и доброй воли со стороны Литвы по отношению к украинцам", - сказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Украине будет предоставлено семь телевизионных передатчиков малой мощности общей стоимостью 33,5 тыс. евро, сообщили в литовских СМИ. Передачу оборудования было инициировано Министерством транспорта и коммуникаций Литвы.

Отметим, что в июле администрация Донецкой области обратилась в Литву с просьбой помочь в восстановлении трансляций телевидения и радио в регионе.

Как сообщал УНН, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в четверг, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую поддержку.

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