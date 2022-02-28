Литва надала гуманітарну допомогу Україні та підтримала жорсткіші санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в Twitter, що Литва надала нашій країні гуманітарну допомогу та підтримує жорсткіші санкції ЄС проти Росії, про це інформує УНН.
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Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, провели телефонну розмову під час якої, друга сторона запевнила свою підтримку, аби ЄС запровадли жорсткіші санкції проти Росії.
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"Ми обидва згодні з тим, що ЄС має прийняти найболючіші санкції проти Росії, щоб зупинити війну проти українського народу", - йдеться у повідомлені.
Також Міністр додав, що Литва відправила Україні гуманітарну допомогу.
"Литва рішуче стоїть на боці України. Більше військової та гуманітарної підтримки на шляху до України", - додав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо
ООН виділить 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України.