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The Washington Post

Литва надала гуманітарну допомогу Україні та підтримала жорсткіші санкції проти Росії

Литва надала гуманітарну допомогу Україні та підтримала жорсткіші санкції проти Росії

Київ • УНН

 • 142295 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в Twitter, що Литва надала нашій країні гуманітарну допомогу та підтримує жорсткіші санкції ЄС проти Росії, про це інформує УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, провели телефонну розмову під час якої, друга сторона запевнила свою підтримку, аби ЄС запровадли жорсткіші санкції проти Росії.

Цитата

"Ми обидва згодні з тим, що ЄС має прийняти найболючіші санкції проти Росії, щоб зупинити війну проти українського народу", - йдеться у повідомлені.

Також Міністр додав, що Литва відправила Україні гуманітарну допомогу.

"Литва рішуче стоїть на боці України. Більше військової та гуманітарної підтримки на шляху до України", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

ООН виділить 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України.

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