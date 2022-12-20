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Литовському консулу повернули вкрадені рашистами ікони у Херсоні

Литовському консулу повернули вкрадені рашистами ікони у Херсоні

Київ • УНН

 • 460050 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Почесному консулу Литовської Республіки повернули колекцію ікон, які російські окупанти викрали з його резиденції у Херсоні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час окупації українського міста», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні і вивезли з помешкання більше ніж 120 старожитностей.

«Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України. Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору», - інформує СБУ.

Повідомляється, що саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом «повернення» культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

До медійного супроводження цього «процесу» вони залучили керівників колишньої окупаційної адміністрації міста та цілу групу кремлівських пропагандистів, вказали у СБУ.

«Почесний консул подякував за це українській спецслужбі та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Окупанти вивезли з церкви ПЦУ у тимчасово захопленому Енергодарі (Запорізька область) сім православних ікон кінця XVIII - початку XIX століття.

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