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Литовскому консулу вернули украденные рашистами иконы в Херсоне

Литовскому консулу вернули украденные рашистами иконы в Херсоне

Киев • УНН

 • 460049 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Почетному консулу Литовской Республики вернули коллекцию икон, которые российские оккупанты похитили из его резиденции в Херсоне. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«Служба безопасности нашла и способствовала передаче почетному консулу Литовской Республики в Херсоне старинных икон, которые у него похитили российские захватчики во время оккупации украинского города», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения рашисты ограбили дом иностранного дипломата в Херсоне и вывезли из дома более 120 древностей.

«Эти иконы передали в частную коллекцию архимандрита местной епархии УПЦ (МП). Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории юга Украины. После освобождения Херсона и проведения мер по безопасности в регионе, сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора», - информирует СБУ.

Сообщается, что именно туда рашисты передали награбленные вещи под видом «возвращения» культурных ценностей, якобы принадлежащих стране-агрессору.

К медийному сопровождению этого «процесса» они привлекли руководителей бывшей оккупационной администрации города и целую группу кремлевских пропагандистов, указали в СБУ.

«Почетный консул поблагодарил за это украинскую спецслужбу и объявил о своем решении передать старинную коллекцию местному художественному музею», - говорится в сообщении.

Дополнение

Оккупанты вывезли из церкви ПЦУ во временно захваченном Энергодаре (Запорожская область) семь православных икон конца XVIII – начала XIX века.

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