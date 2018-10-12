Литовський арбітр обслуговуватиме зустріч Ліги націй за участі України

Головним суддею зустрічі буде 40-річний мешканець Каунаса Гедемінас Мажейка. На лініях йому допомагатимуть Вітаутас Сімкус та Вітеніс Казлаускас. Додаткові рефері — Донатос Румсас та Робертас Валіконіс. Четвертий суддя — Довідас Сужієделіс.

Суддівським спостерігачем буде австрієць Фріц Штухлік, а делегат УЄФА став Маркус Штенгер (Німеччина).

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Примітно, що в крайніх чотирьох євро кубкових баталіях за участі Мажейки, українські колективи тричі зазнавали поразок: "Металіст" поступився "Легії" в 2014-му 0:1, у наступному році "Дніпро" в гостях зазнав фіаско від "Лаціо" 1:3, а в 2016-му "Олександрія" була розгромлена "Хайдуком" 0:3. Тільки у минулому році під суддівством литовця "Шахтар" обіграв "Сельту" 1:0.