Литовский арбитр будет обслуживать встречу Лиги наций с участием Украины

Главным судьей встречи будет 40-летний житель Каунаса Гедеминас Мажейка. На линиях ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.

Судейским наблюдателем будет австриец Фриц Штухлик, а делегат УЕФА стал Маркус Штенгер (Германия).

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Примечательно, что в крайних четырех еврокубковых баталиях с участием Мажейка, украинские коллективы трижды претерпели поражения: "Металлист" уступил "Легии" в 2014-м 0:1, в следующем году "Днепр" в гостях потерпел фиаско от "Лацио" 1:3, а в 2016-м "Александрия" была разгромлена "Хайдуком" 0:3. Только в прошлом году под судейством литовца "Шахтер" обыграл "Сельту" 1:0.