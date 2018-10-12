Литовский арбитр будет обслуживать встречу Лиги наций с участием Украины

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54702 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115150 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123150 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162645 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150987 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129961 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177232 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118249 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141773 просмотра

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Литовский арбитр будет обслуживать встречу Лиги наций с участием Украины

Литовский арбитр будет обслуживать встречу Лиги наций с участием Украины

Киев  •  УНН

 • 12589 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Поединок Лиги наций Украина - Чехия, который состоится 16 октября в Харькове на стадионе "Металлист", доверено судить бригаде арбитров из Литвы, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Главным судьей встречи будет 40-летний житель Каунаса Гедеминас Мажейка. На линиях ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.
Судейским наблюдателем будет австриец Фриц Штухлик, а делегат УЕФА стал Маркус Штенгер (Германия).

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Примечательно, что в крайних четырех еврокубковых баталиях с участием Мажейка, украинские коллективы трижды претерпели поражения: "Металлист" уступил "Легии" в 2014-м 0:1, в следующем году "Днепр" в гостях потерпел фиаско от "Лацио" 1:3, а в 2016-м "Александрия" была разгромлена "Хайдуком" 0:3. Только в прошлом году под судейством литовца "Шахтер" обыграл "Сельту" 1:0.

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