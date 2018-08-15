Литовських фермерів "попросять" відмовитися від свинарства через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністр сільського господарства Литви Гедрюс Сурпліс вважає, що уряд повинен стимулювати місцевих фермерів відмовлятися від свинарства, передає УНН з посиланням на Delfi.lt.
За його словами, відповідні пропозиції будуть направлені в Кабмін на наступному тижні.
“Ми говоримо про необхідність зміцнення біологічної безпеки і говоримо про те, що нам потрібно просувати альтернативне тваринництво, але не примусовими заходами, ми представимо людям привабливі пропозиції”, — сказав Сурпліс.
При цьому, про які саме фінансові стимули йдеться, Сурпліс промовчав.
“Ми сконструюємо міру, яка буде дуже привабливою для людини, і змусить задуматися, чи варто взяти на себе всі ризики і інвестувати в заходи біологічної безпеки, або краще купити кроликів, індиків і спокійно жити”, — сказав він.
Як писав УНН, АЧС цього літа вперше була зареєстрована в Китаї.
Відзначимо, що в Україні, цей вірус неконтрольовано поширюється вже п’ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів’я) сягнули вже понад 170 млн грн.
На тлі епідемії ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина додала в ціні близько 40%, а сало — більше 70%.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродпотребслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики) і відсутність компетентних кадрів.