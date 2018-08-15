Литовских фермеров "попросят" отказаться от свиноводства из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис считает, что правительство должно стимулировать местных фермеров отказываться от свиноводства, передает УНН со ссылкой на Delfi.lt.
По его словам, соответствующие предложения будут направлены в Кабмин на следующей неделе.
“Мы говорим о необходимости укрепления биологической безопасности и говорим о том, что нам нужно продвигать альтернативное животноводство, но не принудительными мерами, мы представим людям привлекательные предложения”, — сказал Сурплис.
При этом, о каких именно финансовых стимулах идет речь, Сурплис промолчал.
“Мы сконструируем меру, которая будет очень привлекательной для человека, и заставит задуматься, стоит ли взять на себя все риски и инвестировать в меры биологической безопасности, или лучше купить кроликов, индеек и спокойно жить”, — сказал он.
Как писал УНН, АЧС этим летом впервые была зарегистрирована в Китае.
Отметим, что в Украине, этот вирус неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (по причине ликвидации зараженного поголовья) составили уже более 170 млн грн.
На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало — более 70%.
По мнению политика Сергея Тригубенка, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: нескончаемый процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики) и отсутствие компетентных кадров.