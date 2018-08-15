Литовских фермеров "попросят" отказаться от свиноводства из-за АЧС

По его словам, соответствующие предложения будут направлены в Кабмин на следующей неделе.

“Мы говорим о необходимости укрепления биологической безопасности и говорим о том, что нам нужно продвигать альтернативное животноводство, но не принудительными мерами, мы представим людям привлекательные предложения”, — сказал Сурплис.

При этом, о каких именно финансовых стимулах идет речь, Сурплис промолчал.

“Мы сконструируем меру, которая будет очень привлекательной для человека, и заставит задуматься, стоит ли взять на себя все риски и инвестировать в меры биологической безопасности, или лучше купить кроликов, индеек и спокойно жить”, — сказал он.

Как писал УНН, АЧС этим летом впервые была зарегистрирована в Китае.

Отметим, что в Украине, этот вирус неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (по причине ликвидации зараженного поголовья) составили уже более 170 млн грн.

На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало — более 70%.

По мнению политика Сергея Тригубенка, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: нескончаемый процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики) и отсутствие компетентных кадров.