Літературний путівник про Львів випустять до річниці титулу "місто літератури" від ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Літературно-енциклопедичний путівник “Львів — місто натхнення. Література” випустили до річниці здобуття Львовом титулу “Місто літератури” від UNESCO Creative Cities Network, передає УНН з посиланням на Cultprostir.
“Ця книга є мозаїкою з імен, вулиць, кам’яниць, подій та, безперечно, текстів. Характерних цитат і невеликих творів, які передають вдачу Міста, — цинічного й романтичного, неймовірно чуттєвого і подекуди жорстокого, трохи зухвалого, часто гонорового, невдячного й відданого, словом, усякого,” — розповіла упорядниця путівника Ольга Муха.
До книжки увійшли тексти львівських літераторів, а також авторів, так чи інакше пов’язаних з містом Лева. Серед них — Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Андрій Курков, Гаська Шиян та інші.
Крім того, з путівника можна дізнатися про видатних письменників зі Львова, що творили в різні епохи, а також про культурні локації й визначні події в літературному житті міста.
Зазначають, що презентація книги “Львів — місто натхнення. Література” відбудеться 2 і 3 лютого у львівській “Дзизі”.
Довідка УНН: “Місто літератури ЮНЕСКО” — це частина мережі Креативних міст, яка почала працювати у 2004 році. У попередні роки містом літератури ставали Краків (2013), Норвіч (2012), Рейк’явік (2011), Дублін (2010) та інші. У рамках цієї мережі кожного року визначаються також міста кіно, музики, дизайну, гастрономії та інші.