Литературный путеводитель о Львове выпустят к годовщине титула "город литературы" от ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Литературно-энциклопедический путеводитель "Львов - город вдохновения. Литература "выпустили к годовщине получения Львовом титула" Город литературы "от UNESCO Creative Cities Network, передает УНН со ссылкой на Cultprostir.
"Эта книга является мозаикой из имен, улиц, событий и, конечно, текстов. Характерных цитат и небольших произведений, которые передают характер города, - циничного и романтического, невероятно чувственного и иногда жестокого, немного дерзкого, часто гордого, неблагодарного и преданного, словом, всякого ", - рассказала составитель путеводителя Ольга Муха.
В книгу вошли тексты львовских литераторов, а также авторов, так или иначе связанных с городом Льва. Среди них - Тарас Прохасько, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Андрей Курков и другие.
Кроме того, из путеводителя можно узнать о выдающихся писателях из Львова, творивших в разные эпохи, а также о культурных локациях и выдающихся событиях в литературной жизни города.
Отмечают, что презентация книги "Львов - город вдохновения. Литература "состоится 2 и 3 февраля во львовской" Юле ".
Справка: "Город литературы ЮНЕСКО" - это часть сети Креативных городов, которая начала работать в 2004 году. В предыдущие годы городом литературы становились Краков (2013), Норвич (2012), Рейкьявик (2011), Дублин (2010) и другие. В рамках этой сети ежегодно определяются также города кино, музыки, дизайна, гастрономии и другие.