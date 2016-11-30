Літаки ДСНС сьогодні повернуться з Ізраїля в аеропорт "Київ"

"30 листопада в міжнародний аеропорт “Київ” прибувають авіатори ДСНС, які допомагали ліквідовувати пожежі в Державі Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, екіпажі прилетять до аеропорту орієнтовно о 18:30.

Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж. 26 листопада вони здійснили перший виліт для гасіння пожеж.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.