Самолеты ГосЧС сегодня вернутся из Израиля в аэропорт "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В международный аэропорт "Киев" в среду, 30 ноября, прибывают авиаторы ГосЧС, которые помогали ликвидировать пожары в Государстве Израиль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"30 ноября в международный аэропорт" Киев "прибывают авиаторы ГосЧС, которые помогали ликвидировать пожары в Государстве Израиль", - говорится в сообщении.
Как отмечается, экипажи прилетят в аэропорт ориентировочно в 18:30.