Самолеты ГосЧС сегодня вернутся из Израиля в аэропорт "Киев"

"30 ноября в международный аэропорт" Киев "прибывают авиаторы ГосЧС, которые помогали ликвидировать пожары в Государстве Израиль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экипажи прилетят в аэропорт ориентировочно в 18:30.