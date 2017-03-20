Літак зіткнувся зі зграєю птахів після вильоту з аеропорту Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Літак авіакомпанії “Белавіа”, який прямував за маршрутом Мінськ — Санкт-Петербург, змушений був повернутися в аеропорт Мінська відразу після зльоту через зіткнення зі зграєю птахів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Боїнг-737-500 на висоті близько 150 метрів зіткнувся зі зграєю птахів. Після чого командир екіпажу прийняв рішення про повернення в аеропорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На борту літака у жінки вибухнули навушники
За інформацією авіакомпанії, літак виробив паливо і благополучно приземлився. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, Космічне агентство NASA почало тестування нового надзвукового пасажирського літака, який планує запустити в експлуатацію до 2020 року.