Самолет столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Минска

Боинг-737-500 на высоте около 150 метров столкнулся со стаей птиц. После чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт.

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По информации авиакомпании, самолет произвел топливо и благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНН, Космическое агентство NASA начало тестирование нового сверхзвукового пассажирского самолета, который планирует запустить в эксплуатацию до 2020 года.