Самолет столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Минска
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт Минска сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Боинг-737-500 на высоте около 150 метров столкнулся со стаей птиц. После чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт.
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По информации авиакомпании, самолет произвел топливо и благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНН, Космическое агентство NASA начало тестирование нового сверхзвукового пассажирского самолета, который планирует запустить в эксплуатацию до 2020 года.