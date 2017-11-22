Літак ВМС США з 11 людьми на борту впав в Філіппінському морі

"Літак ВМС США, в якому було 11 членів екіпажу і пасажирів, впав в океан на південний схід від Окінави", - йдеться в повідомленні.

Представники флоту повідомили, що в зоні падіння проводиться пошуково-рятувальна операція.

Зазначається, що американський літак направлявся до авіаносця ВМС США Ronald Reagan, який знаходиться в Філіппінському морі, коли стався інцідент. Причина аварії наразі невідома.

У той же час, за інформацією японського телеканалу NHK, катастрофа сталась із транспортним літаком палубної авіації C-2. З 11 людей, що знаходились на борту, вісім врятовано, повідомили в ЗМІ.

Нагадаємо, 19 листопада у східному Арканзасі (США) розбився медичний вертоліт, в результаті чого загинув весь екіпаж в складі 3 чоловік.