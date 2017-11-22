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Самолет ВМС США с 11 людьми на борту упал в Филиппинском море

Самолет ВМС США с 11 людьми на борту упал в Филиппинском море

Киев  •  УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Самолет ВМС США, на борту которого находились 11 человек, упал в воду в Филиппинском море к юго-востоку от Окинавы. Об этом сообщило командование ВМФ США в среду, передает УНН со ссылкой на сообщение 7-го флота США.

"Самолет ВМС США, в котором было 11 членов экипажа и пассажиров, упал в океан на юго-восток от Окинавы", - говорится в сообщении.

Представители флота сообщили, что в зоне падения проводится поисково-спасательная операция.

Отмечается, что американский самолет направлялся в авианосца ВМС США Ronald Reagan, который находится в Филиппинском море, когда произошел инцидент. Причина аварии пока неизвестна.

В то же время, по информации японского телеканала NHK, катастрофа произошла с транспортным самолетом палубной авиации C-2. С 11 человек, находившихся на борту, восемь спасены, сообщили в СМИ.

Напомним, 19 ноября в восточном Арканзасе (США) разбился медицинский вертолет, в результате чего погиб весь экипаж в составе 3 человек.

 

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