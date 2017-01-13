Літак повернувся до Стамбулу через напад паніки у пасажира
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Літак Turkish Airlines, що вилетів до Кенії, вимушено повернувся в аеропорт Ататюрк у Стамбулі через напад паніки і агресивної поведінки одного з пасажирів. Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку цитує газета Hurriyet, передає УНН.
Як повідомляє видання, інцидент трапився ще 10 січня. Літак здійснював переліт із Стамбула до кенійського міста Момбаса.
Громадянин Словенії, який перебував на борту, відчув паніку і почав трощити салон літака, нападати на пасажирів і членів екіпажу, які намагалися привести його до тями, зазначає ЗМІ.
Навіть після того, як членам екіпажу вдалося одягнути на словенця наручники, напади агресії не припинились. У результаті інші пасажири заявили про небажання продовжувати політ.
Після приземлення пасажира передали поліції. За даними газети, вартість палива, витраченого в результаті інциденту, становила близько 11 тис. дол.