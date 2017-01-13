Самолет вернулся в Стамбул из-за нападения паники у пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Кению, вынужденно вернулся в аэропорт Ататюрк в Стамбуле из-за нападения паники и агрессивного поведения одного из пассажиров. Об этом говорится в заявлении авиакомпании, которое цитирует газета Hurriyet, передает УНН.
Как сообщает издание, инцидент произошел еще 10 января. Самолет совершал перелет из Стамбула до кенийского города Момбаса.
Гражданин Словении, который находился на борту, почувствовал панику и начал крушить салон самолета, нападать на пассажиров и членов экипажа, которые пытались привести его в чувство, отмечает СМИ.
Даже после того, как членам экипажа удалось одеть на словенца наручники, приступы агрессии не прекратились. В результате другие пассажиры заявили о нежелании продолжать полет.
После приземления пассажира передали полиции. По данным газеты, стоимость топлива, израсходованного в результате инцидента, составляла около 11 тыс. долл.