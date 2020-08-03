Літак місії ООН здійснив жорстку посадку в Малі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Літак багатопрофільної комплексної місії ООН по стабілізації в Малі здійснив жорстку посадку в місті Гао на півночі Малі. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомляє Le Figaro, передає УНН.
“11 пасажирів літака ООН отримали поранення в понеділок, у тому числі один серйозне, під час „важкої посадки“ в аеропорту Гао на півночі Малі", - йдеться в повідомленні Місії ООН.
Повідомляється, один з літаків сів за межами злітно-посадкової смуги в Гао. Він летів з Бамоко. Постраждало не менше 6 людей.
Також інше джерело агенства стверджує, що семеро членів екіпажу — росіяни. Окрім того на борту було четверо пасажирів.
Нагадаємо, в Малі через аварію вертольотів загинули 13 французьких військових.