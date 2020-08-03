Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Самолет многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Le Figaro, передает УНН.
“11 пассажиров самолета ООН получили ранения в понедельник, в том числе один серьезные, во время „тяжелой посадки“ в аэропорту Гао на севере Мали”, — говорится в сообщении Миссии ООН.
Сообщается, что один из самолетов сел за пределами взлетно-посадочной полосы в Гао. Он летел с Бамоко. Пострадало не менее 6 человек.
Также другой источник агентства утверждает, что семь членов экипажа — россияне. Кроме того, на борту было четверо пассажиров.
Напомним, в Мали из-за аварии вертолетов погибли 13 французских военных.