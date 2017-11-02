Літак із пораненими бійцями АТО прибув до Львова

"Борт прибув до Львівського аеропорту з Одеси. Це хлопці, які отримали травми та хвороби в АТО. Вони лікуватимуться у Львівському госпіталі. Двоє поранених перебувають у важкому стані", - розповів Олександр Поронюк.

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Нагадаємо, 17 жовтня за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, два українські бійці загинули, ще четверо отримали поранення.