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Літак із пораненими бійцями АТО прибув до Львова

Літак із пораненими бійцями АТО прибув до Львова

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні до Львова прилетів літак із одинадцятьма пораненими бійцями АТО. Про це повідомив начальник прес-центру штабу АТО Олександр Поронюк, передає УНН.

"Борт прибув до Львівського аеропорту з Одеси. Це хлопці, які отримали травми та хвороби в АТО. Вони лікуватимуться у Львівському госпіталі. Двоє поранених перебувають у важкому стані", - розповів Олександр Поронюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Одеси прибув борт із пораненими в зоні АТО бійцями

Нагадаємо, 17 жовтня за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, два українські бійці загинули, ще четверо отримали поранення.

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