Самолет с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня во Львов прилетел самолет с одиннадцатью ранеными бойцами АТО. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба АТО Александр Поронюк, передает УНН.
"Борт прибыл во Львовский аэропорт из Одессы. Это ребята, которые получили травмы и болезни в АТО. Они будут лечиться во Львовском госпитале. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Александр Поронюк.
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Напомним, 17 октября за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, два украинских бойца погибли, еще четверо получили ранения.