Самолет с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов

"Борт прибыл во Львовский аэропорт из Одессы. Это ребята, которые получили травмы и болезни в АТО. Они будут лечиться во Львовском госпитале. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Александр Поронюк.

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Напомним, 17 октября за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ, два украинских бойца погибли, еще четверо получили ранения.