Лист Е.Хемінгуея до М.Дітріх продадуть з аукціону

Е.Хемінгуей відправив лист М.Дітріх у серпні 1952 року з Куби, де тоді жив. За рік до цього вона зізналася, що зберігає його фотографію.

Ернест Хемінгуей і Марлен Дітріх познайомилися у 1934 році й з тих пір регулярно листувалися.

При цьому письменник і актриса не перебували у любовних стосунках. У своєму листі Хемінгуей пояснює це тим, що вони стали "жертвами неодночасної пристрасті".

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Проте у посланні він неодноразово зізнається М.Дітріх у коханні. Зокрема, Е.Хемінгуей пише: "Будь ласка, знай, що я завжди кохаю тебе. Іноді я забуваю про тебе, як забуваю і про те, що моє серце б'ється. Але б'ється воно завжди".

Лист підписаний: "З любов'ю, містер Папа".

Переписка голлівудської зірки і нобелівського лауреата частково зберігається в архівах, а частково у їхніх нащадків. Онуки Марлен Дітріх в останні кілька років уже виставляли отримані нею від письменника листи на аукціон.