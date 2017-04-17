Письмо Э.Хемингуэя к М.Дитрих продадут с аукциона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Письмо, в котором писатель Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставили на аукцион. Лот оценивается в 30 тыс. долларов и пойдет с молотка аукционной галереи Swann в Нью-Йорке 4 мая, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Э.Хемингуэй отправил письмо М.Дитрих в августе 1952 года из Кубы, где тогда жил. За год до этого она призналась, что хранит его фотографию.
Эрнест Хемингуэй и Марлен Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор регулярно переписывались.
При этом писатель и актриса не пребывали в любовных отношениях. В своем письме Хемингуэй объясняет это тем, что они стали "жертвами неодновременной страсти".
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Однако в послании он неоднократно признается М.Дитрих в любви. В частности, Э. Хемингуэй пишет: "Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но бьется оно всегда".
Письмо подписано: "С любовью, мистер Папа".
Переписка голливудской звезды и нобелевского лауреата частично хранится в архивах, а частично в их потомков. Внуки Марлен Дитрих в последние несколько лет уже выставляли полученные ею от писателя письма на аукцион.