Лісову пожежу гасять у Східній Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Лісову пожежу гасять поблизу села Шилда Кварельського муніципалітету (регіон Кахетія). Про це повідомляє місцевий канал Грузії, пише УНН.
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Вогонь поширився нижнім ярусом лісу. На місці працює кілька груп пожежників-рятувальників, спецтехніка не може дібратися до осередків вогню через складний рельєф. Роботі також заважає сильний вітер.
Це вже друга лісова пожежа, зафіксована на території муніципалітету за останній тиждень. Декілька днів тому з вогнем боролися в селі Ахалсопелі.
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