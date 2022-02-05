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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 45739 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лісову пожежу гасять у Східній Грузії

Лісову пожежу гасять у Східній Грузії

Київ • УНН

 • 13962 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Лісову пожежу гасять поблизу села Шилда Кварельського муніципалітету (регіон Кахетія). Про це повідомляє місцевий канал Грузії, пише УНН.

Деталі

Вогонь поширився нижнім ярусом лісу. На місці працює кілька груп пожежників-рятувальників, спецтехніка не може дібратися до осередків вогню через складний рельєф. Роботі також заважає сильний вітер.

Це вже друга лісова пожежа, зафіксована на території муніципалітету за останній тиждень. Декілька днів тому з вогнем боролися в селі Ахалсопелі.

Нагадаємо

Негода в Грузії – вітер зірвав дах із будинку пристарілих в селі Бодісхеві.

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