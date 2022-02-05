Лесной пожар тушат в Восточной Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лесной пожар тушат вблизи села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает местный канал Грузии, пишет УНН.
Детали
Огонь распространился по нижнему ярусу леса. На месте работает несколько групп пожарных-спасателей, спецтехника к месту огня не может добраться из-за сложного рельефа. Работе мешает сильный ветер.
Это уже второй лесной пожар, зафиксированный на территории муниципалитета за последнюю неделю. Несколько дней назад с огнем боролись в селе Ахалсопели.
Напомним
Непогода в Грузии - ветер сорвал крышу с дома престарелых в селе Бодисхеве.